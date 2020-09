China kein strategischer Partner Europas

Frage: Die Spitzen Chinas und der EU diskutierten am Montag die bilateralen Beziehungen. Wie bewerten Sie das Treffen?

Trittin: Zunächst dürfte Bundeskanzlerin Angela Merkel erleichtert sein. Denn sie musste den großen Gipfel in Leipzig, den sie versprochen hatte, nun doch nicht ausrichten. Sonst wäre aufgefallen, dass ihre zwei zentralen Ziele, eine gemeinsame Politik Europas gegenüber China und der Abschluss eines Investitionsabkommens, in weite Ferne gerückt sind.

Frage: Wie sehen Sie den Status der europäisch-chinesischen Beziehungen?

Trittin: Die Politik Chinas hat sich massiv geändert. Sie ist nach innen repressiver und autoritärer geworden und sie tritt nach außen immer ungenierter und expansiver auf. Hatte der Reformer Deng Xiaoping immer gepredigt, dass sein Land keine Großmacht sein wolle, so gilt das unter Präsident Xi Jinping nicht mehr. Auch ein anderes Erbe von Deng ist heftig unter Druck geraten, wenn nicht zerstört worden: die Idee von „ein Land, zwei Systeme“. Die sah vor, mit Hongkong in China einen Hort der Rechtsstaatlichkeit zu schaffen, um zum Vorteil des Landes rechtssichere Geschäfte abwickeln zu können. Dieser Grundsatz ist nicht zuletzt mit dem Sicherheitsgesetz in Hongkong ausgehebelt worden. Insofern hat China viel dazu beigetragen, die Beziehungen zu Europa zu verschlechtern. Das erfordert eine neue China-Politik. Die naive Vorstellung von Frau Merkel, China sei ein strategischer Partner Europas, muss zu den Akten gelegt werden. Die richtige Definition haben die Europäische Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst geliefert. China ist Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale.