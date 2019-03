Entsetzen nach Anschlag in Neuseeland

Christchurch Bei Angriffen auf zwei Moscheen in Neuseeland sind am Freitag mindestens 49 Menschen getötet und Dutzende weitere schwer verletzt worden. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern stufte die Attacken in der Stadt Christchurch als „terroristischen Angriff“ ein. Als mutmaßlicher Haupttäter wurde ein 28-jähriger Australier festgenommen. Zudem gab es zwei weitere Festnahmen.

Die Bluttat löste weltweit Entsetzen aus. „Ich trauere mit den Neuseeländern um ihre Mitbürger, die friedlich betend in ihren Moscheen überfallen und aus rassistischem Hass ermordet wurden“, teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Twitter mit.