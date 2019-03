Christchurch /Graz Im Zusammenhang mit dem Attentat von Christchurch in Neuseeland mit 50 Toten ist in Österreich die Wohnung des Chefs der rechten „Identitären Bewegung“ durchsucht worden.

Grund sei eine Geldspende des mutmaßlichen Attentäters Brenton Tarrant über 1500 Euro an die rechte Gruppe bereits Anfang 2018 gewesen, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz. Es bestehe ein Anfangsverdacht wegen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung, hieß es.

„Identitären“-Chef Martin Sellner erklärte in einem selbst gedrehten Video, er habe mit dem Tatverdächtigen und dem Blutbad in Neuseeland nichts zu tun. Vielmehr habe der 28-jährige Australier mit seiner „unverhältnismäßig hohen Spende“ der Bewegung schaden wollen. „Er wollte mich damit in die Sache hineinziehen“, sagt Sellner in dem Video.