Wettbewerb: Pioniere der Nachhaltigkeit

Cloppenburg /Bremerhaven /Bremen Bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises sind Özlem Türeci und ihr Mann Ugur Sahin mit einem Ehrenpreis für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs ausgezeichnet worden. Die Medizinerin Türeci wuchs im Kreis Cloppenburg auf, zusammen mit ihrem Mann gründete sie das Unternehmen Biontech.

In der Kategorie Urbane Bioökonomie wurde ein Projektentwicklungsteam aus Bremen für die Open-Source-Software „Loopsai“ geehrt. Dabei geht es um nachhaltiges Wirtschaften mithilfe Künstlicher Intelligenz, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Das Projekt „Urban Pergola“ von vier Studenten der Hochschule Bremerhaven, das ebenfalls nominiert war, hatte das Nachsehen. Bei der „Urban Pergola“ sollen aufgeheizte Städte im Sommer mit grünen Netzen nicht nur gekühlt werden, auch die Luftqualität könnte verbessert und CO2-Emissionen verringert werden. Zentrale Idee der Studenten sind begrünte Dächer durch rankende Pflanzen an Stahlseilen und Netzen.

Der Sonderpreis Verpackung ging an Frosta aus Bremerhaven für seine Tiefkühlverpackung aus Papier, die ohne Plastik-Beschichtungen auskomme und über den Papiermüll entsorgt werden könne, hieß es von der Jury.

Auch Buxtehude wurde ausgezeichnet. Die Hansestadt bekam den Preis in der Kategorie Städte mittlerer Größe. In der Kategorie Ressourcen wurde unter anderem der Pflanzenschutz-Hersteller Neudorff mit Sitz in Emmerthal (Kreis Hameln-Pyrmont) ausgezeichnet, für Globale Partnerschaften neben anderen auch Brands Fashion mit Sitz in Buchholz in der Nordheide im Kreis Harburg.