Cloppenburg /Vechta /Hannover Richter und Staatsanwälte in Niedersachsen sollen künftig keine religiösen Symbole wie Kreuze, Kopftücher oder Kippas bei öffentlichen Verhandlungen tragen dürfen. Ein entsprechendes Gesetz solle noch in diesem Jahr im Kabinett beschlossen werden und danach in die Verbandsanhörung gehen, sagte der Sprecher des Justizministeriums, Christian Lauen­stein, am Montag.

Politische und weltanschauliche Abzeichen und Symbole fallen ebenfalls unter die neue Regelung, sagte der Ministeriumssprecher. Man wolle damit insgesamt die Neutralität der Justiz stärken. Bevor jeder Gerichtsbezirk unterschiedlich damit umgehe, sei eine einheitliche Regelung geboten. Anlass für das Gesetz seien muslimische Referendarinnen gewesen, die ihr Kopftuch auch im Gerichtssaal tragen wollten.

Anders sieht es bei den Kreuzen aus, die derzeit noch in einigen Gerichtssälen hängen. Sie seien von dem neuen Gesetz nicht betroffen, betonte der Sprecher auf Nachfrage der NWZ. Sie dürfen hängen bleiben. Ein Grund sei, dass es bisher kaum Beschwerden gegeben habe. Sie hängen zum Beispiel auch in den Sälen von Cloppenburg und Vechta, wo Kreuze in öffentlichen Gebäuden eine große Tradition haben – auch als Widerstandssymbol gegen die Nazis.

Sollte jemand ein Problem mit den Kreuzen haben, könnten sie abgehängt oder der Prozess in einen anderen Raum des Gerichtes verlegt werden, sagte Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU).

