Wahlsieg für Regierungspartei

Oldenburg

Wandel In Oldenburger Innenstadt Butlers zieht es in die Nachbarschaft

Butlers will die überdimensionierte Oldenburger Adresse im ehemaligen „The Sting“ verlassen, heißt es. Auch ein Florist wechselt – an den Waffenplatz. Das ändert sich in der Oldenburger Innenstadt.