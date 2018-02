Das Urteil des Bremer Oberverwaltungsgerichtes hat deutlich populistische Tendenzen im Sinne einer simplen Steuerzahlerlogik, die ein vereinfachtes Verursacherprinzip zugrunde legt.

So einfach ist es aber nun doch nicht. Mal abgesehen davon, dass schwer nachzuvollziehen ist, wer am Ende darüber entscheidet, was ein kostenpflichtiges Risikospiel ist und was nicht, bleibt festzuhalten, dass die DFL beziehungsweise die Vereine für ein Problem haftbar gemacht werden sollen, für das nicht sie, sondern die Gesellschaft verantwortlich ist.

Es ist angemessen, von den Vereinen zu fordern, in den Stadien bei den Spielen für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Das geschieht mittlerweile in hohem Maße. Es gibt Zäune, gegnerische Fans werden aufwendig getrennt, es gibt scharfe Kontrollen an den Eingängen. Wenig logisch ist dagegen, die Vereine haftbar zu machen für das, was außerhalb der Stadien passiert in einem Bereich, auf den sie keinerlei Einfluss haben. Genausogut könnte man auch fordern, dass sich Veranstalter von Autorennen an Unfallkosten beteiligen, wenn nach dem Rennen auf öffentlichen Straßen rasende Idioten Unfälle verursachen.

Bleibt noch ein weiterer Aspekt: Derjenige, der das Personal bezahlt, müsste auch darüber entscheiden dürfen. Die Frage, ob 100 oder 500 Polizisten benötigt werden, macht dann aber am Ende die Sicherheit zur Verhandlungssache. Und das Gewaltmonopol hat doch wohl der Staat.

Sinnvoller erscheint dagegen, die Vereine zu verpflichten, noch mehr als bisher schon in die Fanarbeit zu investieren. Aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass es die gewaltbereiten Chaoten und Krawallmacher, die ja in Wahrheit keine Fußballfans sind, trotzdem immer geben wird – egal wer dafür am Ende bezahlt.

