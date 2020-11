Corona-Gipfel zum Teil-Lockdown: Zwiespältige Zwischenbilanz

Berlin Die Zwischenbilanz nach zwei Wochen „Lockdown Light“ im Kampf gegen die Corona-Pandemie fällt zwiespältig aus. Daran kamen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und –präsidenten der Bundesländer gestern bei ihrem Video-Gipfel nicht vorbei. Merkel und die Spitzen der Länder halten die Zahlen der Corona-Neuinfektionen weiterhin für zu hoch, um an Lockerungen bestehender Beschränkungen zu denken. „Die Zahlen stabilisieren sich etwas. Aber zu langsam“, beklagte die Kanzlerin. „Es reicht noch nicht“, pflichtete Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, nach fünfstündigen kontroversen Beratungen bei. Zwar zeichnet sich in der Infektionsentwicklung, wenn die jüngste Daten nicht täuschen, ein leichter Abwärtstrend ab. Doch hat die Ansteckungsintensität Infizierter andererseits wieder zugenommen. Der wichtige Indikator der Infektionszahl pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche steht mittlerweile mit über 143 bei fast dem Dreifachen des angestrebten Zielwertes von 50, ab dem Lockerungen von Beschränkungen realistisch werden.

Corona-Gipfel ohne rechtlich verbindliche Entscheidungen

Angesichts der widersprüchlichen Signale gab der Corona-Gipfel gestern keine Antwort auf die Frage, ob und wie es mit den geltenden Restriktionen über den November hinaus weitergehen wird. „Es war heute noch kein großer Wurf“, gestand Söder ein. Rechtlich verbindliche Entscheidungen wurden, wie Merkel und Söder einräumten, keine getroffen. Das wollen die Spitzen von Bund und Ländern aber am 25. November im Lichte der dann neuesten Erkenntnisse nachholen. Dann soll entschieden werden, und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auf die längere Sicht, bis ins nächste Jahr hinein, um zumindest ein Stück mehr Planungssicherheit zu schaffen. In einem aber waren Bund und Länder sich einig. „Wir sagen, dass auf alle nicht erforderlichen Kontakte zu verzichten ist“, formulierte es Merkel. Jeder nicht stattfindende Kontakt sei gut für die Pandemie-Bekämpfung. Jeder einzelne solle seine Kontakte noch mehr einschränken. Fakten zur aktuellen Lage und den vorgeschlagenen neuen Beschränkungen:

Lage widersprüchlich: Die Zahl der Neuinfektionen sank gestern mit 10 824 auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober. Sie lag auch um rund 2500 unter Wert sieben Tage zuvor. Montagswerte fallen zumeist wegen fehlender Meldungen einiger Gesundheitsämter relativ niedrig aus. Auch die Todesfälle lagen zuletzt mit 62 so niedrig wie seit Anfang des Monats nicht mehr. Dagegen stieg jedoch der R-Wert der Ansteckungsintensität in den letzten Tagen wieder auf über eins – ein Infizierter steckt also im Durchschnitt mehr als einen Menschen an. So hoch wie noch nie sind zudem mit 3285 die Krankenzahlen in den Hospitälern, die intensivmedizinisch betreut werden müssen. Und schließlich erreichte die 7-Tages-Inzidenz zuletzt landesweit 143,3 – fast das Dreifache des kritischen 50er Wertes.

Merkel hätte sich mehr Verbindlichkeit gewünscht

Merkel bleibt vorsichtig: Bundeskanzlerin Merkel und die Länder-Regierungschefs wollen weiter auf einem restriktiven Kurs bleiben. Allerdings geht die Kanzlerin dabei weiter als ihre Kollegen und hätte sich schon jetzt mehr Verbindlichkeit gewünscht, wie sie sagte. Am Zielwert von “50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner pro Woche“ wird festgehalten. „Wir müssen sicher sein, dass wir die 50 erreichen“, so Merkel. Sonst drohten Kontrollverluste mit noch mehr gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Folgeschäden.

Kontaktbeschränkungen im Zentrum: Am Ende blieb der Corona-Gipfel dieses Mal nur bei Appellen ohne jede Verbindlichkeit. Im Zentrum stehen Kontaktbeschränkungen. So sollen die Menschen auf private Feiern gänzlich verzichten. Zusammenkünfte im Privaten mit Freunden und Verwandten sollen auf die Mitglieder eines Hausstands und lediglich eines festen weiteren begrenzt bleiben. Daneben werden die Menschen aufgefordert, auf Freizeitaktivitäten, Besuche in Bereichen mit Publikumsverkehr und touristische Unternehmungen zu verzichten. Kontakte zu älteren und gesundheitlich angeschlagenen Familienangehörigen soll es nur geben, wenn die Besucher frei von irgendwelchen Krankheitssymptomen sind.

Uneinigkeit bei Schulen

Schulen: Die Schulen wollen Bund und Länder, darüber besteht Einigkeit, möglichst offen bleiben. Die von Merkel geforderten Verschärfungen, wie für alle Schüler-Jahrgänge ein Mund-Nasen-Schutz oder gegebenenfalls eine Halbierung von Klassen, wurden auf Druck der Länder zurückgestellt. Die wollen nun beim nächsten Treffen in gut einer Woche einen eigenen Vorschlag zur Eindämmung der Ansteckungsrisiken in Schulen vorlegen.

Mehr Schutz: Für Corona-Risikogruppen, wie Alte und Kranke, sollen vergünstigte FFP2-Schutzmasken ausgegeben werden. Dafür soll nur eine „kleine Eigenbeteiligung“ verlangt werden. Die Länder sind darüber hinaus gehalten, mit Blick auf hoffentlich bald bereitstehende Impfstoffe, ab 15. Dezember Impfzentren vorzuhalten, um möglichst rasch beginnen zu können, wenn ein Serum verfügbar ist. Personen mit Atemwegserkrankungen sollen nach Möglichkeit zu Hause bleiben, bis die akuten Symptome abgeklungen sind und können sich vom Arzt telefonisch krankschreiben lassen.

Alarmrufe der Wirtschaft: Aus der Wirtschaft kamen wegen der verschiedenen Beschränkungs-Überlegungen Alarmrufe. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer äußerte sich in einem Brief an Merkel und die Länder-Spitzen „mit Entsetzen“. Würde etwa nach Erkältungssymptomen gleich eine Quarantäne greifen, wie das Kanzleramt vorgeschlagen hatte, könnte das Betriebe lahmlegen, beklagte er. Auch im Einzelhandel gibt es große Befürchtungen.