Vor Impfgipfel am Montag: Ministerpräsident Weil fordert verlässlichen nationalen Impfplan

Hannover /Berlin Vor dem Impfgipfel an diesem Montag haben Regierungschefs der Länder und Verbände konkrete Planungen für Corona-Impfungen gefordert. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verlangte einen „verlässlichen und realistischen“ nationalen Impfplan. „Ankündigungen, die anschließend fortlaufend geändert werden, erschweren Ländern und Kommunen die Arbeit und verunsichern die Bürgerinnen und Bürger“, sagte Weil am Sonntag in Hannover. Beim Impfen müsse zudem deutlich an Tempo zugelegt werden. Die Produktion von Impfstoffen müsse beschleunigt werden.

Garantien von Pharmafirmen

Der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) will auch Garantien von Pharmafirmen: „Wir brauchen am Montag verlässliche Aussagen darüber, wann welcher Hersteller welche Mengen für welche Bevölkerungsgruppen liefern kann.“ Die aktuelle Lage bezeichnete Müller als „sehr bedrückend, weil an jedem Tag ohne planbare Impfstrategie Menschenleben riskiert werden“. Es gebe „wahrscheinlich wenig Schlimmeres, als Menschen mit einer Einladung zum Impftermin Hoffnung zu machen, nur um sie ihnen dann durch eine Ausladung wieder zu nehmen“, sagte Müller, der derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“).

Gemeinsames Vorgehen der Länder

Welt-Ärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery forderte die Bundesländer auf, endlich ein gemeinsames Vorgehen bei den Corona-Impfungen zu finden. Zugleich warnte er vor unrealistischen Erwartungen: „Niemand sollte erwarten, dass die Durchimpfung eines Volkes von 83 Millionen Menschen völlig reibungsfrei und problemlos funktioniert“, sagte Montgomery der „Augsburger Allgemeinen“.

Am Montag wollen die Länderchefinnen und -chefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Vertretern von Pharmaindustrie, Verbänden und der EU darüber beraten, wie es angesichts des schleppenden Impfstarts und der Lieferschwierigkeiten einiger Hersteller weitergehen soll.

Umstellung auf „Not-Impfstoffwirtschaft“

Grünen-Chef Robert Habeck forderte die Umstellung auf eine „Not-Impfstoffwirtschaft“. Alle Pharmakonzerne seien „unverzüglich ihren Fähigkeiten entsprechend in die Produktion einzubeziehen“, sagte Habeck den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). Das sollte für alle Impfstoffe gelten, die erwiesenermaßen erfolgreich seien oder eine schnelle Aussicht auf Erfolg hätten. Dabei dürfe die Regierung auch nicht vor verpflichtenden Lizenzvergaben zurückschrecken.

Die Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs gegen das Coronavirus wird nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht zu einer grundlegenden Änderung der Impf-Reihenfolge führen. Spahn sagte am Samstag in Berlin, „wir werden grundsätzlich festhalten an der Priorisierung“. Die Impfverordnung werde aber an die Altersempfehlung für den neuen Impfstoff angepasst. Auch in den beiden höchsten Impfgruppen der Priorität 1 und 2 gebe es zahlreiche 18- bis 64-jährige Menschen, die mit dem Astrazeneca-Impfstoff immunisiert werden könnten. Professionelle Pflegekräfte etwa sind in der ersten Gruppe, pflegende Angehörige in der zweiten.

Die EU-Kommission hatte den Astrazeneca-Impfstoff auf Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur am Freitag ohne Altersbeschränkung zugelassen. Die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut empfiehlt aber, das Vakzin in Deutschland nur an 18- bis 64-Jährige zu verimpfen, weil für die Wirkung bei Älteren noch nicht genügend Daten vorliegen.