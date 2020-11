Corona-Politik in Niedersachsen: Regierung prüft stärkere Beteiligung der Opposition

Hannover Die Regierungsfraktionen in Niedersachsen prüfen, wie sie die Oppositionsforderung nach einer stärkeren Einbindung in die Corona-Politik erfüllen können. „Wir prüfen gerade gemeinsam mit der Opposition, die Ausschüsse und das Parlament in größerem Umfang zu beteiligen“, sagte SPD-Fraktionschefin Johanne Modder (Leer/Borkum) am Mittwoch. Am Vortag hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer die Opposition bereits eingeladen, konkrete Vorschläge für künftige Maßnahmen zu unterbreiten. Die Opposition kritisiert seit Monaten, dass die Regierung in der Corona-Krise per Verordnung regiert, ohne dass das Parlament über die Maßnahmen abstimmen kann. Zuletzt hatte es auf FDP-Wunsch am Freitag eine Corona-Sondersitzung des Landtags vor dem Teil-Lockdown gegeben.