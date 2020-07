Einzelhandel In Niedersachsen: Vier zusätzliche verkaufsoffene Sonntage

Hannover Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Kirchen haben sich darauf geeinigt, dass in Niedersachsen in diesem Jahr noch bis zu vier verkaufsoffene Sonntage stattfinden können. Durch die zusätzlichen Verkaufstage soll der Einzelhandel unterstützt werden, der aufgrund der Corona-Krise massive Einbußen zu verzeichnen habe, wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Hannover nach dem zweiten Runden Tisch „Sonntagsöffnungen“ mitteilte.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hob die unverändert schwere Situation des Einzelhandels hervor. „Trotz der zahlreichen Lockerungen steht der Einzelhandel weiterhin vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen“, betonte er.

Lesen Sie auch: Auch Oldenburg wirbt für mehr verkaufsoffene Sonntage

Die Kirchen erklärten, die Zugeständnisse seien ihnen nicht leicht gefallen. „Aber wir können nachvollziehen, dass jetzt nichts unversucht gelassen werden soll, um Arbeitsplätze zu sichern“, sagte Oberlandeskirchenrätin Kerstin Gäfgen-Track für die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen.

Nach der Einigung können die Kommunen nun an vier selbst gewählten Terminen einen verkaufsoffenen Sonntag veranstalten. Ausgeschlossen sind dabei aber die Adventssonntage und der Sonntag nach Weihnachten sowie der Volkstrauertag, der Totensonntag und Allerheiligen.

In der Vergangenheit war die Genehmigung der Sonntagsöffnungen an spezielle Anlässe wie Messen oder Märkte gebunden. Diese Bedingung solle auch jetzt aufrecht erhalten bleiben. Die Anforderungen würden jedoch deutlich gesenkt, da aufgrund der Corona-Pandemie viele der Anlässe nicht wie üblich wahrgenommen werden könnten.