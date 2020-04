Corona-Krise: „Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben“

Frage: Gesundheitsminister Jens Spahn hält den Corona-Ausbruch inzwischen für beherrschbar. Ist es Zeit für eine vorsichtige Entwarnung?

Söder: Die Zahlen stabilisieren sich. Aber es ist ein schmaler Grat, auf dem wir wandeln. Solange es keinen Corona-Impfstoff und kein Medikament gibt, müssen wir die Beschränkungen fortsetzen und für eine kontrollierte Entwicklung sorgen. Durch das rechtzeitige und frühzeitige Handeln konnten wir die Eindämmung der Corona-Epidemie erreichen. Das Gesundheitssystem ist stabil und hält. Weitere Erleichterungen sind möglich, aber immer mit Schutzauflagen verbunden. Es darf nicht ungeordnet und zu hektisch werden.

Frage: Experten gehen davon aus, dass ein Impfstoff nicht vor Ende des Jahres da ist. Werden die Corona-Beschränkungen dann bis 2021 aufrechterhalten werden müssen?

Söder: Wir müssen lernen, mit diesem Virus umzugehen. Und zwar in vernünftiger Form. Außerhalb Deutschlands ist die Situation mitunter dramatisch und chaotisch. Dort haben wir schlimme Bilder sehen müssen. Es ist ein Glück, dass wir das bei uns in Deutschland und Bayern nicht erleben. Wir haben mit einem guten Krisenmanagement die Menschen bislang vor dem Schlimmsten bewahrt. Jetzt dürfen wir nicht übermütig werden und müssen die richtige Balance finden. Wir werden auch weiterhin Einschränkungen brauchen. Sie werden aber alle zwei Wochen überprüft werden. Wir müssen immer abwägen, was nötig und was möglich ist. Es gibt einen Silberstreif am Horizont. Wir sollten weiter wachsam sein und dürfen nicht übermütig werden. Es gilt, die Zahl der Intensivbetten weiter auszubauen.

Frage: Experten wie der Virologe Christian Drosten rechnen mit deutlich mehr Toten. Müssen wir uns auf eine höhere Sterberate einstellen?

Söder: Die Zahl der Infektionen flacht sich ab, aber die Todesfälle steigen weiter. Corona ist eben kein Gewittersturm, der einmal schnell über Deutschland hinwegzieht, und dann ist alles wieder in Ordnung. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Wir haben daher dafür gesorgt, dass das Gesundheitssystem der Krise bisher standgehalten hat. Ärzte, Pfleger und Gesundheitsämter, sie alle haben einen großartigen Job gemacht. Wir werden zur Prävention in Bayern zusätzlich 4000 Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern in 650 Teams vor Ort einsetzen, um die Infektionsketten zurückzuverfolgen. Wir müssen zudem Abstandsregeln weiter fortsetzen und vorsichtige Erleichterungen mit Schutzauflagen verbinden. Das gilt für das soziale und öffentliche Leben wie für das Geschäftsleben. Dazu gehören das Gebot für Schutzmasken, Hygienekonzepte und Abstandsregeln.