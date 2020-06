Corona-Krise trifft Arme hart

Frage: Nach der Gewalt in Göttingen bekommt man den Eindruck, das Corona-Virus trifft vor allem arme Menschen. Ist das so?

Klaus-Dieter Gleitze: Arme Menschen leben in prekären Wohnsituationen, sie leben oft in sozialen Brennpunkten mit vier, fünf, sechs Familienmitgliedern auf 60 Quadratmetern ganz eng zusammen. Da ist die Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen gar nicht gegeben. Im Vergleich mit Menschen in einer privilegierten Wohnsituation, in einer Villa mit 1000 Quadratmetern Garten, die eventuell sogar die Möglichkeit haben, sich aufs Land zurückzuziehen, bedeutet das eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit, der Teilhabe und der Möglichkeit an Gesundheitsprävention.

Frage: Was heißt das für die Gesellschaft?

Gleitze: Ich fürchte, wir werden aufgrund der wachsenden Spaltung der Gesellschaft zunehmend soziale Unruhen erleben, aus Angst, aus Bedrohung, aus existenziellen Nöten heraus. Und die Wohnsituation, unser großes Thema in den letzten Jahren, ist zwar wegen Corona aus der Diskussion verschwunden. Aber nicht von der Tagesordnung verschwunden ist die grundsätzlich dramatische Wohnungssituation in den Ballungsgebieten – Stichwort Gentrifizierung, Stichwort Anstieg der Mieten. Dass Menschen mitunter in Großstädten über 40 Prozent ihres Nettoeinkommens für Miete bezahlen müssen, das ist als grundsätzliches Problem nicht vom Tisch. Das wird im Moment nur überlagert. Aber wenn man sich solche Entwicklungen ansieht wie jetzt in Göttingen, dann bricht es sich eben doch Bahn.

Frage: Was für Folgen hat das?

Gleitze: Wenn Maßnahmen verkündet oder aber diese Menschen aufgefordert werden, sich testen zu lassen, hapert es manchmal an Verständnis. Da müsste man mit ganz anderen Informationsangeboten herangehen, zum Beispiel mit niedrigschwelliger, einfacher Sprache oder Piktogrammen. Das sind grundsätzliche, auch interkulturelle Schwierigkeiten, die durchaus zu Gewaltausbrüchen wie in Göttingen führen können.

