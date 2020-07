Tourismus, Veranstaltungen, Mannschaftssport: Diese neuen Corona-Regeln gelten ab heute

Hannover In Niedersachsen gelten seit Montag erneut einige neue Corona-Regeln. So wurde die Teilnehmergrenze für Veranstaltungen von 250 auf 500 Besucher angehoben. Außerdem sind Kontaktsportarten wie Fußball oder Handball wieder in Mannschaftsstärke möglich - wenn auch nur im Rahmen von Trainingsspielen innerhalb eines Teams. Die Zehn-Personen-Regel, nach der maximal zehn Menschen ohne Einhaltung des Mindestabstands zusammen unterwegs sein dürfen, wird auf touristische Schiffsfahrten, Kutschfahrten und Stadtführungen ausgeweitet. Am Freitag will die Landesregierung zudem eine komplette Neufassung des Regelwerks vorlegen, das kompakter und leichter verständlich sein soll.

Landesregierung stellt Haushaltsentwurf vor

Die niedersächsische Landesregierung stellt heute Mittag ab 12.30 Uhr in Hannover zudem ihren Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 vor. Zum Auftakt der vorangehenden Beratungen will der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Reihe von Forderungen übergeben. Der finanzielle Spielraum für politische Schwerpunkte ist wegen der Corona-Krise diesmal allerdings geringer als in den Vorjahren. Nach Angaben des Finanzministeriums sind die Steuereinnahmen Niedersachsens im ersten Halbjahr um 1,2 Milliarden auf 13,6 Milliarden Euro eingebrochen.

Der Gewerkschafter dringen dennoch auf umfangreiche Investitionen. Diese seien nötig, um die Wirtschaft wieder anzuschieben und die Beschäftigung zu sichern. Zur Finanzierung schlägt der DGB einen Niedersachsenfonds vor, der mit einer Anschubfinanzierung des Landes selbst Anleihen aufnehmen könnte.

Corona wirkt sich auf Steuereinnahmen aus

Der Landesrechnungshof hat die Regierung hingegen mehrmals ermahnt zu sparen. Vom Haushaltsentwurf 2021 erwarte man „deutliche Einspar- und Konsolidierungsmaßnahmen“, sagte Präsidentin Sandra von Klaeden. „Nur mit einer nachhaltigen Finanzpolitik wird es gelingen, das Land auch für künftige Krisensituationen zu wappnen.“

Auch die Kreditaufnahme von 6,4 Milliarden Euro für das zweite Corona-Hilfspaket, das Mitte Juli verabschiedet werden soll, kritisierte sie. Es liege zwar auf der Hand, dass das Land zusätzliches Geld benötige. „Die hierfür eingeplante Kreditaufnahme halten wir jedoch nicht in voller Höhe für erforderlich.“ Das Land verfüge noch über Reserven von rund zwei Milliarden Euro, die statt neuer Schulden eingesetzt werden könnten. (mho/dpa)