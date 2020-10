Reisebranche in Niedersachsen wehrt sich: Klage gegen Corona-Urlaubsregeln angekündigt

Hannover Die zweite Corona-Welle zeichnet sich immer deutlicher ab: In Niedersachsen gelten weiterhin sechs Regionen als Hotspots mit besonders vielen Ansteckungen, gleichzeitig weitet das Land sein Beherbergungsverbot für Touristen aus deutschen Risikogebieten deutlich aus. Doch die Urlaubsbranche zweifelt, ob das Verbot die Verbreitung des Virus tatsächlich eindämmt. Ein Hotelier aus dem Harz will gerichtlich dagegen vorgehen.

Sechs Landkreise übersteigen Corona-Richtwert

Der Richtwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche wurde am Montag von den Landkreisen Cloppenburg (107,8), Emsland (55,1), Grafschaft Bentheim (66,3), Vechta (53,2) und Wesermarsch (50,8) sowie der Stadt Delmenhorst (100,6) übertroffen. Auch die Stadt Bremen lag über dem Richtwert.

Die Stadt Delmenhorst prüft daher nun weitere Einschränkungen, um das Virus in den Griff zu bekommen. „Dabei wird darauf geachtet, dass punktgenau Maßnahmen ergriffen werden und weniger Rundumschläge verteilt werden“, sagte der Corona-Krisenstabsleiter der Stadt, Rudolf Mattern, am Montag.

Beherbergungsverbot ungerechtfertigt?

Als ungerechtfertigten Rundumschlag empfindet der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Niedersachsen jedoch das landesweite Beherbergungsverbot für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots. Dieses treffe das Kerngeschäft der Tourismusindustrie, obwohl es bisher keine großen Corona-Ausbrüche in der Branche gegeben habe, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführer Rainer Balke. Ein Hotelier werde daher im Laufe der Woche eine Normenkontrollklage beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg einreichen. „Wir hoffen, dass die so schnell wie möglich tätig werden.“

Schon am ersten Wochenende des neuen Beherbergungsverbots hätten die Telefone der Hoteliers nicht mehr still gestanden, weil Reisende verunsichert seien, erläuterte Balke. „Das Ganze ist wie erwartet in Chaos gemündet.“ Viele Urlauber wollten demnach ihre Reisen stornieren und das Geld zurück haben, obwohl ihr Herkunftsort nicht von dem Verbot betroffen sei. Das führe zu Konflikten.

Tourismusverband zeigt Verständnis für Regelung

Niedersachsens Tourismusverband zeigte dagegen Verständnis für das Verbot. Die Regeln seien für die Betriebe und Reisenden zwar nervig, sagte der Vorsitzende des Verbands, Sven Ambrosy. Noch größer sei in der Branche aber die Angst vor noch weitreichenderen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. „Dann ist es aus. Das halten unsere Unternehmen nicht mehr aus“, sagte Ambrosy, der auch Landrat des Landkreises Friesland ist.

Der SPD-Politiker warb allerdings auch dafür, die Regelungen bundesweit besser abzustimmen und so unbürokratisch wie möglich zu halten. Außerdem schlug er vor, wissenschaftlich zu untersuchen, wie stark innerdeutsche Reisen zu den Infektionen beitragen, um zu beurteilen, was ein Beherbergungsverbot bringt. Im Sommer habe es jedenfalls keine touristischen Corona-Hotspots gegeben, die Ansteckungen gingen eher auf Reiserückkehrer aus dem Ausland zurück.

28 deutsche Regionen seit Montag von Verbot betroffen

Seit Montag sind die Bewohner von 28 deutschen Regionen von dem niedersächsischen Übernachtungsverbot betroffen, sofern sie keinen negativen Corona-Test vorweisen können. Darunter sind die Großstädte Bremen, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München. Am Wochenende hatte das Land noch lediglich zwölf Risikogebiete ausgewiesen. Bund und Länder wollen die Regelung am Mittwoch neu diskutieren.