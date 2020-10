NWZ-Kommentar zur Coronakrise: Längere Weihnachtsferien? Auf keinen Fall

Oldenburg Fast nichts ist seit dem Ausbruch der Corona-Krise mehr so, wie es war. Die Konjunktur kriselt, das Gastgewerbe ächzt, die Veranstaltungsbranche liegt nahezu am Boden. Auch für die Schulen gibt es eine Zeit vor und nach Corona. Freuten sich die Schülerinnen und Schüler vor der Pandemie mehrheitlich riesig auf die Ferien, sind viele nun schon fast glücklich, wenn sie in den Unterricht vor Ort dürfen. Denn Schule bedeutet Gemeinschaft, soziale Kontakte, Freunde treffen.

Und genau aus diesen Gründen ist der Vorschlag zweier Unionspolitiker, die Weihnachtsferien um zwei bis vier Wochen zu verlängern, absolut kontraproduktiv. Eine unendlich lange Zeit waren die Schülerinnen und Schüler bereits im Frühjahr im Homeschooling, ehe sie endlich wieder in ihre Klassen durften. Nach der erneuten Unterbrechung durch die Sommerferien läuft der Unterricht nun den Umständen entsprechend einigermaßen gut. Das darf auf keinen Fall aufs Spiel gesetzt werden.

Würden die Weihnachtsferien tatsächlich verlängert werden, träten wieder all die Probleme auf, die bereits ab März aktuell waren. Lernschwache Schüler würden abgehängt, Langeweile könnte sich bei den jungen Menschen schnell zu einer Depression wandeln. Zumal diese Probleme in der kalten Jahreszeit noch viel größer wären. Sich draußen treffen, Sport im Freien treiben, am Badesee verweilen – all das wäre im Dezember und Januar weit weniger möglich.

Die zweite Corona-Welle kam nicht durch die Rückkehr zum normalen Unterricht ins Rollen. Es sind vielmehr private Partys, Reisen in Risikogebiete und viele andere Leichtsinnigkeiten, die die Infektionszahlen in die Höhe getrieben haben. Das muss bedacht werden, wenn es an die Gestaltung der Gegenmaßnahmen geht