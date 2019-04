Schlag gegen rechtsextreme Szene

Cottbus /Berlin Mit einer Großrazzia hat die Polizei am Mittwoch versucht, rechtsextreme Netzwerke in Ostdeutschland aufzubrechen. Schwerpunkt der Durchsuchungen in der Hooligan- und Kampfsportszene sowie in anderen rechtsextremen Gruppierungen war der Raum Cottbus, bestätigte die Polizei. Mehr als 30 Objekte in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen wurden durchsucht.