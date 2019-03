Frage: Herr Bullmann, beim Brexit läuft die entscheidende Woche. Wie lautet Ihre Prognose für die Abstimmungen im britischen Unterhaus?

Bullmann: Nach allem, was wir beobachten, wird Theresa May keine Mehrheiten finden. Weder für ihren Vorschlag, noch für einen harten Brexit ohne Deal. Dann steht ein Votum über einen Aufschub an. Aber in diesem Spiel werden wir wohl kurz vor dem 29. März noch eine weitere Abstimmung im Parlament erleben.

Frage: Am Montagabend gab es ein Blitztreffen zwischen Kommissionschef Jean-Claude Juncker und May. Kann die EU bei der Nordirland-Frage noch etwas anbieten?

Bullmann: Es geht der EU nicht um Bösgläubigkeit. Wir wollen Großbritannien nicht um jeden Preis in einer Zollunion oder im Binnenmarkt an Europa binden. Auch, wenn das wünschenswert wäre. Klar ist aber, eine Verschlechterung für die Menschen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland wird es nicht geben. Da geht es buchstäblich um Krieg und Frieden.

Frage: Falls der Brexit aufgeschoben wird – was würde eine Fristverlängerung bringen?

Bullmann: Sollte es so kommen, wie alle erwarten, und May keine Mehrheiten im Parlament finden, steht für alle fest: Die britische Politik ist komplett blockiert. Die Brexiteers, die einen harten Abschied wünschen, hoffen während der Frist auf einen kompletten Neustart der Verhandlungen. Die Remainer, die in der EU bleiben wollen, auf eine ewige Verschiebung des Austritts. Für meine Begriffe könnte diese Blockade der britischen Politik nur über ein zweites Referendum geklärt werden.

Frage: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat auf die europapolitischen Vorschläge von Emmanuel Macron geantwortet. Wie fällt Ihre Bewertung aus?

Bullmann: Der Debattenbeitrag von Annegret Kramp-Karrenbauer ist peinlich. Weil sie inhaltlich nicht auf der Höhe ist, was ihre Ausführungen zur Bankenunion zeigen. Aber auch, weil sie aus der Krise der Jahre 2008 und folgende nichts gelernt hat. Europa braucht eine soziale Dimension.

Frage: Ein Blick von Brüssel auf Berlin und einem möglichen vorzeitigen Kanzlerwechsel. Könnte die SPD den mittragen?

Bullmann: Das ist reines Wunschdenken konservativer Kreise in der Union. Ich kann für einen Wechsel derzeit keine Anzeichen erkennen.