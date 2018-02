Damaskus Trotz einer ersten fünfstündigen Feuerpause geht das Drama im belagerten syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta weiter. Bei Angriffen seien ein Kind getötet und 16 Menschen verletzt worden, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag. Die Regierung habe Ost-Ghuta mehrfach aus der Luft bombardiert und mit Artillerie beschossen. Zivilisten verließen das umkämpfte Gebiet nicht. Auch Hilfslieferungen kamen nicht in die Region. Allerdings ging die Gewalt zurück. Ost-Ghuta hatte zuletzt eine der schwersten Angriffswellen seit Beginn des Bürgerkriegs erlebt. In den vergangenen Tagen wurden mindestens 570 Zivilisten getötet.

Die von Russland verkündete Feuerpause soll auch in den nächsten Tagen zwischen 9 und 14 Uhr gelten. Die Feuerpause soll Hilfskonvois ermöglichen. Außerdem sollen Zivilisten das Gebiet verlassen können.