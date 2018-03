Damaskus Den zweiten Tag in Folge haben Zivilisten das schwer umkämpfte Rebellengebiet Ost-Ghuta im Zentrum Syriens verlassen. Rund 25 Menschen seien in die benachbarte Hauptstadt Damaskus gebracht worden, meldeten die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London am Mittwoch. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana sprach von Dutzenden Zivilisten, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Bilder des Staatsfernsehens zeigten vor allem Alte, Frauen und Kinder, die einen sehr erschöpften Eindruck machten.

Bereits am Dienstag hatten nach UN-Schätzungen rund 150 Zivilisten das Gebiet verlassen. Ost-Ghuta wird durch die Armee von Islamisten-Milizen zurückerobert.