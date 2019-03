IS verliert letzte Bastion in Syrien

Damaskus Mit Einnahme der letzten IS-Bastion kommt der Krieg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak nach fast fünf Jahren zu einem vorläufigen Ende. Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) erklärten am Samstag Baghus im Osten Syriens für befreit. „Wir stehen hier, um den Sieg über Daesh zu verkünden“, sagte SDF-Kommandeur Maslum Kobane bei einer Militärzeremonie am ostsyrischen Ölfeld Omar.

Das Kalifat der Extremisten ist zwar endgültig zerstört, aber die Kurden warnten, dass der IS trotz der Niederlage noch lange nicht besiegt sei. Auch aus Sicht Frankreichs und der USA bleibt die Terrorgruppe eine Bedrohung. IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi ist Medienberichten zufolge untergetaucht.

US-Präsident Donald Trump erklärte in einer Stellungnahme, gemeinsam mit den SDF und anderen Mitgliedern der Anti-IS-Koalition hätten die USA das restliche Gebiet vom IS zurückerobert. „Die Feiglinge werden gelegentlich wieder auftauchen, aber sie haben ihr Ansehen und ihre Macht verloren. Sie sind Verlierer.“