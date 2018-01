Kurden fürchten Angriffe

Damaskus Nach der türkischen Ankündigung einer neuen Militärintervention in Nordsyrien haben die dortigen Kurden die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen aufgefordert. Die in Nord­syrien führende Kurdenpartei PYD verurteilte am Mittwoch zugleich Artillerieangriffe der Türkei auf die kurdische Enklave Afrin. Die internationale Gemeinschaft müsse ihrer Verantwortung gerecht werden, erklärte sie. Die PYD forderte die Vereinten Nationen und den UN-Sicherheitsrat auf, sofort alles zu tun, damit die Region friedlich bleibe.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte in dieser Woche einen Einsatz in der Region Afrin angekündigt, die von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert wird. Die Türkei sieht in der Miliz den syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und bekämpft sie.