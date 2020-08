Präsident Assad unterbricht Rede

Damaskus Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat eine Rede an das Parlament anlässlich der konstituierenden Sitzung kurzzeitig unterbrechen müssen. Sein Blutdruck sei geringfügig abgefallen und deshalb habe er mehrere Minuten pausiert, aber dann ohne Probleme weitergesprochen, erklärte das Präsidialamt in Damaskus am Mittwoch. Über irgendwelche Erkrankungen des 54-jährigen Assad ist in der Öffentlichkeit nichts bekannt.