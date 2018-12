Syrien: Jedes 2. Kind kennt nur Krieg

Damaskus Die Hälfte aller Kinder unter 15 Jahren in Syrien kennt in ihrem Leben laut den Vereinten Nationen nur Krieg. Ständige Gefahr, Angst, Zerstörung und Tod bestimmten ihren Alltag, sagte die Exekutivdirektorin des Kinderhilfswerks Unicef, Henrietta Fore, am Donnerstag in Damaskus. Seit Beginn des Konflikts vor nahezu acht Jahren wurden vier Millionen Mädchen und Jungen in Syrien geboren, wie Fore betonte. Das seien die Kinder des Krieges, während weitere vier Millionen Kinder vor Beginn der Feindseligkeiten 2011 auf die Welt gekommen seien.