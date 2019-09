Verfassungskomitee für Syrien

Damaskus Das Assad-Regime und ein Oppositionsbündnis haben sich nach UN-Angaben auf die Bildung eines verfassungsgebenden Komitees für Syrien geeinigt. Das Gremium solle in den kommenden Wochen erstmals zusammenkommen, teilte UN-Generalsekretär António Guterres am Montag in New York mit. Dieser Schritt könne eine politische Lösung für den Bürgerkrieg näher bringen. Der Ausschuss solle Vertrauen schaffen.