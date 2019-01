Bewegende Trauerfeier in Danzig

Danzig Mit einer bewegenden Trauerfeier haben Zehntausende Polen den erstochenen Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz verabschiedet. Das parteilose Stadtoberhaupt wurde am Samstag in der Marienkirche beigesetzt. Nach der Gewalttat ist in Polen eine Diskussion über Hassreden entbrannt. Kritiker meinten, der Streit zwischen Opposition und Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS könne zur Eskalation der Gewalt beigetragen haben.

Adamowicz, seit 1998 Bürgermeister von Danzig, war vergangenen Sonntag niedergestochen worden. Dem 27 Jahre alten Angreifer werfen die Behörden Mord vor. Als Motiv wird Rache vermutet. Berichten zufolge war der wegen Banküberfällen verurteilte Mann psychisch krank. Er soll Adamowiczs Ex-Partei Bürgerplattform Schuld an der Haft gegeben haben.