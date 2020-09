„Das ist der Haushalt eines Kanzlerkandidaten“

Frage: In der nächsten Woche steht eine Steuerschätzung an. Was erwarten Sie von dieser angesichts der zuletzt etwas günstigeren Vorzeichen?

Fricke: Betrachtet man die Entwicklung und auch die aktuellen Steuerzahlen, dann gehe ich davon aus, dass wir, wenn jetzt nicht ein zweiter Lockdown der Wirtschaft kommt, wieder auf ein zwar leicht abgesenktes, aber eher normales Niveau von Steuereinnahmen kommen. Im Saldo werden diese 2021 zwar noch schlecht ausfallen, aber nicht so schlecht, wie bisher erwartet. Im nächsten Jahr wird es, und das ist für die Haushaltsplanungen 2021 ganz wichtig, dann eine erkennbare Stabilisierung der Einnahmeseite geben.

Frage: Wenn jetzt von neuen Krediten von rund 80 Milliarden Euro die Rede ist, die Bundesfinanzminister Scholz plant, ist das angemessen?

Fricke: Nein, diese Höhe ist nicht gerechtfertigt, weil man sich keinerlei Mühe gibt. Letztlich wird der Haushaltsentwurf 2021 nicht der Etat eines Finanzministers, sondern der eines Kanzlerkandidaten. Das spürt man in allen Vorbereitungen und in allen Gesprächen. Jeder Versuch, zu mahnen und zu fragen, ob das nicht alles etwas zu viel ist, ob wir das wirklich brauchen, ob man nicht manche Subventionen abschaffen sollte, wird mit der Begründung abgewiesen, es werde alles ganz schwierig. Doch der eigentliche Grund ist, dass Scholz als Kanzlerkandidat zu keinen Mehrausgaben mehr Nein sagen kann. Das bedeutet aber andererseits aus Sicht der FDP nicht, dass wir bereits 2021 wieder eine „Schwarze Null“ hinkriegen könnten.

Frage: Werden wir es erleben, dass die geplante Nettoneuverschuldung von knapp 220 Milliarden Euro im laufenden Jahr am Ende gar nicht voll ausgeschöpft werden wird?