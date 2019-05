Das Kreuz bei der Europawahl für die Menschenrechte

Junge Aktivisten von Amnesty International veranstalteten in Berlin vor dem Brandenburger Tor den Flashmob „Wake Up! Action“. Ihre Aktion richtet sich an junge Wähler. Sie werden aufgefordert, ihr Stimmrecht bei der Europawahl (26. Mai) zu nutzen, um Kandidaten zu wählen, die sich verstärkt für das Thema Menschenrechte einsetzen. Bei der Wahl droht ein starker Stimmenzuwachs für rechtsextreme Parteien.dpa-BILD: