Klimaschützer kritisieren Davos

Davos Die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos steht gleich zu Beginn in der Kritik. Teilnehmer forderten zum Auftakt am Dienstag, das WEF-Treffen müsse konkrete Probleme ansprechen, statt wolkige Konzepte zu diskutieren. „Es gibt jedes Jahr ein bestimmendes Thema in Davos. Und in diesem Jahr müsste Klima dieses Thema sein“, sagte Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan. Im Mittelpunkt des viertägigen Treffens in dem Alpenort stehen die Globalisierung und die Folgen der „industriellen Revolution 4.0“.