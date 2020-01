Debatte um Windkraft

Betrifft: „Zielkonflikt“, Kommentar von Gernot Heller zum Ausbau der Windkraft, Meinung, 3. Januar, sowie weitere Berichte zur Windkraft

Mit Interesse habe ich Ihren Kommentar verfolgt. Nur eine Aussage erschließt sich mir hier nicht. Welchen Zusammenhang hat Ihrer Meinung nach eine Stromersparnis mit dem Ausbau der Windkraft? Der hier erzeugte Strom durch die Windkraft (durch die geografische Lage im Nordwesten) wird in dem heutigen Strommix benötigt um andere Zweige (zum Beispiel Industrie in Baden-Württemberg und Bayern) zu versorgen. Neue Anlagen müssen geplant und gebaut werden. Die Windkraft ist somit elementar wichtig, um von anderen Energieträgern abzukommen. Ein Stromsparen durch jedermann ist zwar eine Maßnahme, aber nicht jedoch die eigentliche Grundursache für das jetzige politische und wirtschaftliche Chaos. An der eigentlichen Grundursache muss zwingend feinjustiert und nachgeschärft werden.

Sebastian Westendorf

Oldenburg

1000 Meter Abstand zu Windkraftanlagen nicht für die Bürger in Niedersachsen! Wer an einem Windpark lebt, so klingt es in der Politik, habe selbst Schuld an diesem Dilemma, das empfinde ich als zynisch. Wer die Menschen und ihre Probleme ins Lächerliche zieht mit der Aussage: „Ich wohne auch an Windkraftanlagen und fühle mich nicht gestört.“ (Umweltminister Olaf Lies), zeigt, dass ihm scheinbar die schon jetzt durch Windkraftanlagen erkrankten Menschen herzlich egal sind. Die dringend vom Bund vorgegebene 1000-Meter-Abstandsregelung zum Schutz der Menschen soll für die Bürger in Niedersachsen wegfallen. Der SPD sei Dank! Man kann es auch so nennen: „Klima-Rettung durch Zerstörung von Lebensraum.“

Die Idee, die betroffenen Bürger mit Geld ruhigzustellen, zeigt deutlich, wie „schmutzig“ das Windenergiekonzept geworden ist.

Dietmar Engelbart

Wangerland