Debatte um Bauernproteste

Betrifft: „Trecker legen Stadt lahm“, Titelseite, und Kommentar von Karsten Krogmann „Eindrucksvoll“, vom 23. Oktober

Wie sagt Herr Krogmann am Schluss seines Kommentars: „Wir wissen jetzt: Sie sind da.“ Gemeint sind wohl die Bauern (...). Wer ist „Wir“ ? Er meint sicherlich die Stadtbewohner. Bei uns hier auf dem Lande weiß man das schon länger. Bauern leben hier unter uns, sind eigentlich ein Teil von uns. Sie bewirtschaften die Felder und Wiesen rund um uns. Ihre Fahrzeuge fahren täglich bei uns vorbei. Ihr Vieh weidet neben unseren Gärten. Ja, richtig, das gibt es auch noch zu sehen. Und gelegentlich riecht es auch mal nach Gülle, das gehört einfach dazu, sofern die Aufnahmefähigkeit des Bodens berücksichtigt wird. Es stimmt wohl, dass die Anzahl der Höfe weiter abnimmt. Das liegt sicherlich an den Rahmenbedingungen, die von unserer Regierung gegeben (...) werden. Nur ab einer bestimmten Größe kommt man noch halbwegs damit zurecht. Allerdings haben ja manche Stadtleute durchaus Erfahrungen mit dem ländlichen Bereich. Sie fallen scharenweise dort ein. Vor allem im Sommer. Behindern den Verkehr, insbesondere den landwirtschaftlichen, indem sie Straßen, Ausweichplätze oder Grundstückseinfahrten zuparken. Was interessieren denn schon Verbote. Da rauscht man mal eben mit dem 6-Zyl.-Diesel 25 Km aufs Land zum Baden (...). Besonders ökonomisch und umweltfreundlich ist das nicht. (...) Nun regen sich naturgemäß wieder Leute auf wegen des Dieselverbrauchs und der Luftverschmutzung anlässlich dieser Demo. Komischerweise zeigen jetzt die Daten der Messstation nach dem Marathon mit dazugehörigem Abreiseverkehr höhere Belastungen als nach der Bauern-Demo mit all den Traktoren. (...)

Gerd Heinen

Per E-Mail

•

Ich finde, die Bauern sollen sich schämen. Anstatt aus Anstand schon lange dafür gesorgt zu haben, dass keine Gülle mehr unser Trinkwasser versaut und anstatt freiwillig z.B. einen Randstreifen auf ihren Feldern ungedüngt (...) zu lassen, damit ein paar Mohnblumen und Kornblumen gedeihen können, um den Bienen und anderen Insekten eine Überlebenschance zu geben, demonstrieren sie mit Macht, verführt von ihren Verbandsfunktionären, gegen die wenigen harmlosen Gesetze, welche ihnen genau dieses nun spät genug zur Aufgabe machen wollen.

Wolfgang Wurtz

Per E-Mail