Delmenhorst Das insolvente Delmenhorster Krankenhaus Josef-Hospital (JHD) kann rekommunalisiert werden. Diesen Beschluss hat der Rat der Stadt am Mittwochabend nach vierstündiger Sitzung in geheimer Abstimmung mit 25 Ja-Stimmen, 14 Gegenstimmen und fünf Enthaltungen gefasst.

Erst am vergangenen Freitag hatte das Gremium die Rettung des Krankenhauses, für das Finanzspritzen in zweistelliger Millionenhöhe erforderlich sind, mit 21:21 Stimmen abgelehnt. Schon Anfang dieser Woche hatten daraufhin rund ein Dutzend privater Krankenhausbetreiber bei der Stadt Delmenhorst Interesse an einem Erwerb angemeldet.

Dass das Thema am Mittwoch erneut beraten wurde, war einer Initiative der kleinen Linksfraktion im Delmenhorster Rat zu verdanken, die auf den Paragrafen 79 der Niedersächsischen Kommunalverfassung verwiesen hatte. Danach kann der Verwaltungsausschuss einer Kommune gegen bereits gefasste Beschlüsse Einspruch einlegen, wenn er durch sie das Wohl der Kommune gefährdet sieht.

Josef-Hospital-Geschäftsführer Florian Friedel machte dem Gremium vor der Abstimmung klar, dass der Erwerb des Krankenhauses durch die Stadt auch unter finanziellen Aspekten der nachhaltigere Weg sei. Er verschwieg aber nicht, dass die Sanierung des Hauses auch mit Risiken verbunden ist.