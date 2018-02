Studie: Auf Reaktorunfall schlecht vorbereitet

Den Haag /Aachen Die Niederlande, Belgien und Deutschland müssen ihre Zusammenarbeit für den Fall eines Reaktorunfalls nach Ansicht niederländischer Sicherheitsexperten verbessern. Die Länder müssten ihre Katastrophenpläne besser abstimmen, teilte der niederländische Untersuchungsrat zu Sicherheitsfragen in Den Haag mit. So ergriffen etwa alle drei Länder unterschiedliche Maßnahmen, um Bürger vor Strahlungen zu schützen. „Die Studie spricht uns aus dem Herzen“, sagte ein Sprecher der Städteregion Aachen: So müsse es etwa mehr gemeinsame Katastrophenübungen geben. Anlass der umfangreichen Studie waren schwere Sicherheitsmängel bei zwei belgischen Kernkraftwerken im Grenzgebiet.