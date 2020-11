Der Höcke-Flügel ist heute stärker als früher

Zum AfD-Parteitag äußert sich Professor Hajo Funke.

Frage: Herr Professor Funke, die AfD hat trotz Corona-Pandemie einen Präsenzparteitag in Kalkar abgehalten. Ist das ein bewusstes Signal, eine gezielte Provokation?

Funke: Es ist ungewöhnlich. Die AfD war sehr darauf erpicht, den Parteitag ganz korrekt abzuhalten. Sie will sich bewusst von der Poltertruppe in Teilen der AfD-Fraktion im Bundestag absetzen. Dieser Parteitag ist am ersten Tag unter Beobachtung des Ordnungsamtes der Stadt Kalkar hochdiszipliniert abgelaufen. Genau diese Bilder sollten der Öffentlichkeit präsentiert werden.