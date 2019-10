Ein Hund des amerikanischen Militärs ist auf dem besten Weg, in den USA ein Held im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus zu werden.

Die US-Regierung veröffentlichte am Montag unter der Zeile „EIN SEHR GUTER JUNGE“ ein Foto des Hundes, der den Chef der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Bakr al-Bagdadi, bei einem Militäreinsatz in Syrien bis zu dessen Tod verfolgte. Der Name des Tieres wird allerdings geheim­- ge­halten. BILD: