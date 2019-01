Der Lehrerberuf verdient mehr Wertschätzung

Frage: Lehrermangel, Unterrichtsausfall, Verrohung der Sitten – wie sehr hat Sie bei Amtsantritt Ende 2017 die bundesdeutsche Bildungslandschaft erschreckt?

Holter: Auch wenn ich erst im August 2017 Bildungsminister geworden bin, habe ich genug landespolitische Erfahrung gesammelt, um zu wissen, dass es bei der Bildungspolitik um das Bohren dicker Bretter geht. Ich halte nichts davon, die Situation schwarz zu malen – und rosarot genauso wenig. Richtig ist: In vielen Ländern wurden in den vergangenen Jahren zu wenig Lehrkräfte eingestellt, insbesondere in Ostdeutschland.

Frage: Oft wird behauptet, der Wettbewerb zwischen den Ländern führe dazu, dass sich die besten Ideen durchsetzen können. Sind Sie auf positive Beispiele gestoßen?

Holter: Mein Schwerpunktthema war die Demokratiebildung. Da gibt es neben den gemeinsamen Empfehlungen, die wir als KMK beschlossen haben, viele vorbildhafte Projekte in den Ländern. Auch bei der Bildungspolitik lernen wir voneinander, beispielsweise wenn es um Maßnahmen der Lehrergewinnung geht. Und beim Ausbau der Ganztagsschule haben wir als ostdeutsche Länder einen Erfahrungsvorsprung mit unseren Grundschulhorten.

Frage: Offensichtlich führen die Eigeninteressen der Länder zu einer ungesunden Konkurrenz – etwa bei den Lehrergehältern. Warum fällt den Ländern die Solidarität so schwer?

Holter: Es gab Teile der Föderalismusreform, die falsch waren. Ein verbeamteter Lehrer verdient in Bayern deutlich mehr als bei uns in Thüringen. Deswegen mache ich Bayern keinen Vorwurf. Ich freue mich für die Lehrerinnen und Lehrer dort und auch über starke Gewerkschaften, die diese Ergebnisse aushandeln. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir im Osten die Möglichkeit hätten, solche Gehälter zu zahlen und damit junge Absolventen zu halten. Das ist ein Grundproblem, über das wir reden müssen.

Frage: Ein gruseliger Wiedergänger deutscher Bildungspolitik ist die Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse.

Holter: Für das Abitur haben wir einen gemeinsamen Aufgabenpool und in diesem Jahr dazu beschlossen, dass er ab 2021 für alle Länder verbindlich wird. Im Moment kann er ergänzt werden. Der Weg hin zum einheitlichen Abitur kann nur Schritt für Schritt gegangen werden. Ich halte ihn für alternativlos.

Helmut Holter (65) ist Thüringens Bildungsminister und war zum Jahresende 2018 Präsident der Kultusministerkonferenz der Länder.