Deutsch-polnischer Handschlag

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Montag ihren Antrittsbesuch in Warschau nach ihrer Wiederwahl begonnen. In der polnischen Hauptstadt traf sie zunächst Ministerpräsident Mateusz Morawiecki (Bild) und später Präsident Andrzej Duda. Die deutsch-polnischen Beziehungen haben seit Regierungsantritt der polnischen PiS 2015 gelitten. Die Nachbarländer betonten zuletzt, trotz der Differenzen eine enge Partnerschaft anzustreben. Es ist Merkels zweite Auslandsreise nach ihrer Wiederwahl. Letze Woche reiste die Kanzlerin nach Frankreich.dpa-BILD: