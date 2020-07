Deutsche Präsidentschaft wird Probleme meistern

Frage: Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt im EU-Parlament ihre Pläne für die EU-Ratspräsidentschaft vor. Was erwarten Sie von der deutschen Regie in den nächsten sechs Monaten?

Barley: Die Erwartungen sind enorm hoch. Natürlich steht die Ratspräsidentschaft im Zeichen der Corona-Pandemie. Vieles hat sich in den letzten zwölf Monaten aufgestaut. Die finnische Präsidentschaft konnte leider nicht so erfolgreich sein, weil es eine Weile gedauert hat, bis die Kommission gewählt war. Die Kroaten hatten noch keine Erfahrung. Die deutsche Ratspräsidentschaft wird sicherlich in der Lage sein, die größten Probleme zu meistern. Das Wichtigste ist jetzt, dass die Corona-Hilfen schnell auf den Weg gebracht werden. Wir müssen eine Einigung mit den uneinsichtigen Vier finden, damit der Wiederaufbaufonds verabschiedet werden kann und die Milliardenhilfen fließen können. Die von der Pandemie besonders betroffenen Länder brauchen diese Zuschüsse und Kredite dringend. Da sind wir auf einem guten Weg. Es gilt vor allem auch das Gesundheitssystem in Europa auszubauen.

Frage: Die Corona-Pandemie ist nicht die einzige Krise, die es zu meistern gilt…

Barley: Der neue EU-Haushalt muss auf den Weg gebracht werden. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Der Brexit stellt uns vor große Probleme. Weit oben auf der Tagesordnung sollten aber auch der Klimaschutz und die Digitalisierung stehen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass unsere gemeinsamen Werte und die Rechtsstaatlichkeit von einigen illiberalen EU-Mitgliedern verletzt werden.

Frage: Kommt mit dem Hilfspaket die Vergemeinschaftung von Schulden durch die Hintertür?

Barley: Nein. Es geht hier nicht um die Tilgung von Altschulden, sondern um Unterstützung von durch die Pandemie besonders betroffenen EU-Partnern. Darauf ist das Programm beschränkt. Hier handelt es sich um einen Sonderfall, um ein Wiederaufbauprogramm in der Krise. Das ist eine Ausnahme wegen der Corona-Schäden.