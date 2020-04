Bad Zwischenahn

Tödliche Messerattacke In Bad Zwischenahn Gesuchter 36-Jähriger stellt sich der Polizei

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 31-Jährigen in Bad Zwischenahn hat sich ein Mann am Ostersonntag der Polizei gestellt. Doch was genau hat der 36-Jährige überhaupt mit der Gewalttat zu tun?