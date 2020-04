Im Norden

Watt En Schlick, Oldenbora, Tante Mia Hurricane abgesagt – doch was machen kleine Festivals?

Bis Ende August sind alle Großveranstaltungen verboten. Festivals wie das Hurricane in Scheeßel sind bereits abgesagt. Doch was ist mit kleinen Festivals wie dem Fonsstock in Nordenham? Eine Übersicht.