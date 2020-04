Ganderkesee

„bienenglück“-Acker In Ganderkesee Selbstversorger dürfen bei ihnen Kartoffeln anbauen

Vom Feld in den Topf: In der Coronakrise haben viele Bürger den Wunsch zur Eigenversorgung. So ermöglicht das Bürsteler „Bienenglück“ ihnen jetzt den Anbau von Nahrungspflanzen.