Oldenburg

Stay At Home – The Party House Destroyer steigen der NWZ aufs Dach

Feiern im Club geht gerade nicht. Aus der Not machen die House Destroyer und die NWZ eine Tugend. Auf dem Dach des Medienhauses lassen sich Abstandsregeln einhalten – für eine „Stay At Home – The Party“, die hier im Stream zu sehen ist.