Deutz-Willi geht nicht auf Reisen

Niedersachsens bekanntester Treckerfahrer „Deutz-Willi“ verzichtet in diesem Jahr auf seine Auslandstour. Die Gefahr durch das Coronavirus sei für ihren 84 Jahre alten Vater einfach zu groß, sagte Tochter und Krankenschwester Sabine Langner-Uslu. Winfried Langner, so der bürgerliche Name des Fahrers, bleibe deswegen im Frühjahr zu Hause an der Oberweser. Deutz-Willi wollte eigentlich im Mai Richtung Süddeutschland aufbrechen, Anfang Juni in Bayern ein Deutz-Treffen besuchen und dann weiter nach Südtirol tuckern. Dieses müsse aber nun abgesagt werden. Mit seinem „Robert“, einem 15 PS starken Deutz-Traktor Baujahr 1961, und seinem kleinen Wohnwagen namens „Schnecke“ war Wilfried Langner unter anderem schon auf Mallorca und in St. Petersburg.

DPA-BILD: