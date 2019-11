Frage: Herr Minister, Afrika zu Gast in Berlin. Zwölf afrikanische Staaten nehmen an der Konferenz „Compact with Africa“ teil. Immer wieder ist davon die Rede, dass Afrika der Zukunftskontinent sei. Aber wo bleibt der lange versprochene Aufbruch?

Müller: Afrika ist in jedem Fall ein Wachstums- und Chancen-Kontinent. Weltweit wächst die Bevölkerung jedes Jahr um 80 Millionen, zwei Drittel davon finden in Afrika statt. Das Durchschnittsalter liegt bei 22 Jahren. Die jungen Menschen brauchen Schule, Ausbildung und Arbeit. Das ist eine riesige Herausforderung. Aber besonders die Compact- und unsere Reform-Partnerländer kommen gut voran und haben hohe Wachstumsraten. Genau das ist unser Ziel.

Frage: Von der Anfangseuphorie bei der G20-Präsidentschaft der Deutschen im Jahr 2017 ist heute nicht mehr viel zu spüren. Wo bleibt der Investitionsschub?

Müller: Das stimmt so nicht. Wir haben geliefert und die Rahmenbedingungen für Investitionen deutscher Unternehmen deutlich verbessert. Die Geschäftsfelder müssen langfristig entwickelt werden. Da fängt man klein an. Es ist erfreulich, dass sich die deutschen Investitionen in Afrika 2018 und 2019 zugelegt haben.

Frage: Die Wirtschaft fordert aber mehr Bürgschaften für das Afrika-Geschäft…

Müller: Richtig, wir brauchen in deutlich mehr afrikanischen Ländern eine bessere Risikoabsicherung für Exporte. Aber lassen Sie uns mit Investitionen in den zwölf Compact-Ländern beginnen. Der beim vergangenen Gipfel von der Bundeskanzlerin angekündigte Entwicklungsinvestitionsfonds wurde mit bis zu einer Milliarde Euro auf den Weg gebracht. Damit schaffen wir neue Fördermöglichkeiten für deutsche Mittelständler. Insgesamt liegen bei uns mehr als 240 Anträge. Wir investieren auch in afrikanische Unternehmen mit einem Mittelstandsförderungsprogramm für Afrika. Das Ziel ist, einen lebendigen Mittelstand wie in Deutschland auch in den afrikanischen Ländern aufzubauen. Die Entwicklung kann nicht allein von außen kommen. Afrika muss sich über Start-ups und Unternehmensgründungen selbst entwickeln. Dabei helfen wir.

Frage: Und darüber hinaus?

Müller: Fördern wir massiv die berufliche Bildung mit über 200 Millionen Euro. Das ist die Voraussetzung für Investitionen und Arbeitsplätze. So finden deutsche Mittelständler gut qualifizierte Mitarbeiter, und wir schaffen neue Perspektiven vor Ort. Es gibt also eine ganze Menge an Angeboten und verbesserten Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft.