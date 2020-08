Die Heide blüht dieses Jahr früher

In der Lüneburger Heide beginnt die Heideblüte als Höhepunkt der touristischen Saison. „Es gibt ja so eine alte Weisheit, dass die Blüte vom 8.8. bis zum 9.9. dauert“, sagte Hilke Feddersen, Geschäftsführerin des Naturparks Lüneburger Heide in Winsen. Doch schon in den vergangenen zehn Tagen habe sich „ein Hauch von Lila“ über die Landschaft gelegt. „Die volle Blüte werden wir in den nächsten vier Wochen sehen.“ Wenn nicht längere Hitze die Heide austrockne, könne die Blüte sechs Wochen dauern. Das Naturschauspiel kann dann gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkundet werden.

