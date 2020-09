„Die Kommunen können sich keine Ärzte backen“

Frage: Herr Klingebiel, der Bund hat Milliarden für die 375 Gesundheitsämter in Deutschland zugesagt. Bis Ende 2022 gibt es 5000 zusätzliche Stellen. Wird damit der Bedarf der Städte und Landkreise gedeckt?

Frage: Gesundheitsminister Spahn meint, es wäre kein Problem, die Stellen zu besetzen.

Klingebiel: Hier irrt der Minister. Ein Beispiel aus Salzgitter: Der seit Jahrzehnten tätige Leiter unseres Gesundheitsamtes und Amtsarzt geht Ende 2020 in Pension. Eine Nachfolge ist weder über eine interne, noch eine externe Lösung in Sicht. Die öffentliche Ausschreibung verlief ergebnislos. Die zweite öffentliche Ausschreibung läuft noch. Des Weiteren haben wir zwei zusätzliche Stellen für Fachärzte im Gesundheitswesen öffentlich ausgeschrieben. Auch hier ist keine Besetzung in Sicht! Als Vizepräsident des Niedersächsischen Städtetages muss ich leider feststellen, dass diese dramatische Situation in anderen Gesundheitsämtern der niedersächsischen kreisfreien Städte genauso ist. Der seit Jahren herrschende Fachärztemangel im Öffentlichen Gesundheitsdienst trifft uns alle in der Pandemielage besonders hart.