Die SPD und die Reichen

Betrifft: „Parteien drehen am Steuer-Rad“, Nachrichten, 24. August

Endlich bekennt sich die SPD wieder zu ihrer guten alten Farbe, indem sie nur für 90 Prozent der Steuerpflichtigen (die nicht sehr Reichen – also ihr eigentliches Wählerpotential) den Soli wegfallen lassen will. Dazu passt dann auch haargenau die geplante Wiederbelebung der Vermögenssteuer für die ganz großen Vermögen – „all inclusive“. Hoffentlich merken die 90 Prozent das auch und wählen nicht wieder in ihrer vielfältigen und subtilen Manipuliertheit die falschen Parteien.

Hans-Jörg von Seggern

Oldenburg