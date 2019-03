Dieburg /Oldenburg Das Amtsgericht im südhessischen Dieburg hat einen Polizisten zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er 2016 seine mutmaßlich rechtsextreme Ex-Freundin mit Interna aus der Dienststelle versorgt hat. Der 46-jährige Beamte, der mittlerweile bei der Polizeidirektion Oldenburg arbeitet, soll 6750 Euro Strafe zahlen.

Der Polizist hatte am Donnerstag die Verletzung des Dienstgeheimnisses eingeräumt. Als Erklärung gab er an, er habe sich damals wegen seines an Krebs erkrankten Vaters in einer Lebenskrise befunden. Er betonte zugleich, er neige keinem extremistischen politischen Milieu zu (Az.: 1000 Js 51120/17).

Der Mann war im April 2017 von Hessen nach Niedersachsen gewechselt. Im Frühjahr 2018 informierte die Staatsanwaltschaft die Polizeidirektion Oldenburg über die Ermittlungen. Daraufhin wurde ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet.