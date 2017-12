Der zweite Preis für das Unicef-Foto des Jahres 2017 geht an K.M. Asad. Der 1983 in Dhaka in Bangladesch geborene Fotograf hat die fast friedlich anmutende Ankunft einer Rohingya-Flüchtlingsfrau mit ihrem Kind am Strand von Cox’s Bazar in Bangladesch festgehalten.BILD: