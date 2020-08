„Diese Temperaturen gehören hier nicht hin“

Frage: Herr Latif, Deutschland erlebt eine Hitzewelle. Ein normaler Sommer oder erleben wir bereits die Folgen des Klimawandels?

Latif: Ich rechne mit einer langen Hitzewelle, die zwei Wochen oder länger anhält mit hohen Temperaturen von oft über 30 Grad. Das ist schon ein Phänomen. In manchen Regionen Deutschlands ist das neu. In anderen Regionen kommt dies jetzt häufiger vor. 14-tägige Hitzeperioden mit einem mittleren Tagesmaximum von mindestens 30 Grad hat es etwa in Hamburg erstmals 1994 gegeben. Davor jahrzehntelang nie. Inzwischen häuft sich das. Das ist absolut außergewöhnlich für unsere Regionen. Solche ex­tremen Temperaturen gehören hier nicht hin. Wenn dann nur im Ausnahmefall. Aber inzwischen sind sie schon fast der Regelfall. Es gab auch in den fünfziger Jahren solche Hitzewellen, etwa in Frankfurt, aber sehr selten.